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Aktüel Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:55:05 -
Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan İsmail Çakır yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacım köyünde yaşayan İsmail Çakır (35) ile eşi S.Ç. (32) ve kayınvalidesi F.S. (60) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, eşi İsmail Çakır'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Ç. ve F.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çakır'ın cenazesi ise Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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