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Yerel Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:50:00 -
Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İzzet Keleş (56), uyandığında kendini kötü hissedince sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Eş ve 2 çocukta da mide bulantısı şikayeti görülen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen İzzet Keleş, eşi Ayşe ile çocukları Mertcan (18) ve Mesut'un (15) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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