  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak’ta iki ev alev alev yandı

Uşak’ın Banaz ilçesindeki bir ikamette elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı.

2020-04-20 00:21:17 -
Uşak’ta iki ev alev alev yandı

Uşak’ın Banaz ilçesindeki bir ikamette elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aslan’a ait evde çıkan yangın, evin bitişiğinde oturan kardeş Mehmet Ali Aslan’a ait eve de sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında büyüyen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Banaz İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında evler kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı