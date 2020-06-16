Uşak’ta FETÖ operasyonunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uşak’ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
Uşak’ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması
içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.