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Aktüel

Uşak’ta FETÖ operasyonunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:42:04 -
Uşak’ta FETÖ operasyonunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen beş polis gözaltına alındı.


Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması


içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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