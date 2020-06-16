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Aktüel

Uşak'ta FETÖ operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:52:12 -
Uşak'ta FETÖ operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında bir 4'üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

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