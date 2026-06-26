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Yerel Uşak'ta feci kaza: Kamyona arkadan çarpan genç motosikletçi kurtarılamadı!
Yerel

Uşak'ta feci kaza: Kamyona arkadan çarpan genç motosikletçi kurtarılamadı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Uşak'ta feci kaza: Kamyona arkadan çarpan genç motosikletçi kurtarılamadı!

Uşak’ın Banaz ilçesinden gelen feci kaza haberi yürekleri dağladı. Afyonkarahisar-Uşak kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosikletin, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, henüz ömrünün baharında olan gencecik bir sürücü hayata gözlerini yumdu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilal B. (27) yönetimindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) idaresindeki 06 BJU 337 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından sürücü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilal B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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