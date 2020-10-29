Uşak'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ses ve lazer ışık gösterisi yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ses ve lazer ışık gösterisi yapıldı.

Uşak Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bir Eylül Stadyumu'nda, Atatürk'ün silüeti, Türkiye haritası, ay ve yıldız ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun' yazısı lazer ışıklarıyla tribünlere yansıtıldı.

Gösteriye katılan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, burada yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Altay, "Allah nasip ederse Cumhuriyet'imizin 100. yılında dünyanın önde gelen lider ülkelerinden biri olma hedefiyle hep birlikte bu hedefe ulaşmak için büyük gayret ve çaba içinde olacağız. Cumhuriyet'i hep birlikte yarınlara biz taşıyacağız ve biz yaşatacağız." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise "Bu emaneti yüzyıllar boyunca yaşatacağız. 3 yıl sonra Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağız. Nice yüzyıllar Cumhuriyet olacak. Bu emanet hepimizin. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şunları kaydetti:

"Bugün tüm imkansızlıklara rağmen ecdadımızın büyük bir kararlılıkla ortaya koyduğu kurtuluş mücadelemizin Cumhuriyet'le taçlandırıldığı gündür. Bundan 97 yıl önce ortaya koyulan bu kararlı duruş, bugün de iç ve dış politikamıza yansımış, milli duruşumuz güçlenerek yarınlarımızın teminatı olmuştur. Şanlı bayrağımız, Mehmetçiğimizin ayak bastığı tüm topraklarda dalgalanmakta, askeri başarıların yanı sıra her alanda yapılan yatırımlarla ülkemiz büyümekte ve kalkınmaktadır. Ben başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Cumhuriyet'imizin 97. yıl dönümünü kutluyorum."

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.