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Aktüel

Uşak’ta aranan 28 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:31:09 -
Uşak’ta aranan 28 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Uşak genelinde de 38 ekip, 147 personelin katılımıyla 75 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan 28 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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