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Yerel Uşak'ta 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Uşak'ta 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta bir dairede çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 7 kişi dumandan etkilendi. Bir polisin yangından kurtardığı kediye ekiplerce olay yerinde oksijen verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 09:14:00 -
Uşak'ta 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan "Alfa" adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.

 Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

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