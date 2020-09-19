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Aktüel Uşaklı yetiştiricinin "kangal" köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi
Aktüel

Uşaklı yetiştiricinin "kangal" köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi

Koyunlarını kurtlardan korumak amacıyla CİMER'den "kangal" cinsi köpek talep eden kişinin isteği yerine getirildi - Kuntay Kemal Mercan: - "Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:30:11 -
Uşaklı yetiştiricinin "kangal" köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi.

Ankara'dan gelerek 2016 yılında Coğuplu köyüne yerleşen Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığının genç çifti projesinden yararlanıp dedesinden miras kalan arazide küçükbaş hayvancılığa başladı. 20 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılıkta 130 koyuna ulaşan Mercan, 3 koyununu kurtların telef etmesi üzerine koruma amaçlı "kangal" cinsi köpek almaya karar verdi. Aradığı köpeği bulamayan Mercan, CİMER'e "Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?" mesajı gönderdi.

Mercan'ın talebi üzerine harekete geçen CİMER yetkilileri, konuyu Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla aldıkları 3 aylık "kangal" cinsi köpeği, Coğuplu köyüne götürerek Mercan'a hediye etti.

- "Geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim"

Talep ettiği köpeğin gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığını gizleyemeyen Mercan, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi. Mercan, 3 koyununun kurtlar tarafından telef edilmesi üzerine çok üzüldüğünü, koyunlarını korumak amacıyla kangal cinsi köpek aradığını, gerçek kangal cinste bir köpek bulamayınca e-Devlet üzerinden CİMER'e mesaj gönderdiğini belirtti.

Mercan, "Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere CİMER yetkililerine, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karahallı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi.


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