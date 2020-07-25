Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | Pek çok bölümü içerisinde barındıran Uşak üniversitesi öğrencilerin en çok araştırdığı okullar arasında yer alıyor. YKS’ye giren pek çok öğrenci “Uşak Üniversitesi taban puanları” , “Uşak Üniversitesi taban puanları belli oldu mu 2020”, “Uşak Üniversitesi kontenjanları kaç 2020” , “Uşak Üniversitesi bölümleri 2020” , “Kaç puanla Uşak Üniversitesi’nde hangi bölüme girebilirim?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs gölgesinde geçen YKS’nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi başlayacak. 6-14 Ağustos arasında üniversite tercihi yapmaya hazırlananlar taban puanları araştırıyor. En çok araştırılan okulların başında ise Uşak Üniversitesi geliyor. İşte, Uşak Üniversitesi taban puanları 2020.
Uşak Üniversitesi bölümleri 2020
Antrenörlük Eğitimi
Arkeoloji
Bahçe Bitkileri
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bitki Koruma
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Diş Hekimliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Gazetecilik
Gıda Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)
Harita Mühendisliği
Hemşirelik(Yüksekokul)
İktisat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)
İşletme
Kamu Yönetimi
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maliye
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği(Fakülte)
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul)
Yeni Medya(Fakülte)
Zootekni
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi bölümleri taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız.
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