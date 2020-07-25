  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Uşak Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | Pek çok bölümü içerisinde barındıran Uşak üniversitesi öğrencilerin en çok araştırdığı okullar arasında yer alıyor. YKS’ye giren pek çok öğrenci “Uşak Üniversitesi taban puanları” , “Uşak Üniversitesi taban puanları belli oldu mu 2020”, “Uşak Üniversitesi kontenjanları kaç 2020” , “Uşak Üniversitesi bölümleri 2020” , “Kaç puanla Uşak Üniversitesi’nde hangi bölüme girebilirim?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:29:00 -
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Koronavirüs gölgesinde geçen YKS’nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi başlayacak. 6-14 Ağustos arasında üniversite tercihi yapmaya hazırlananlar taban puanları araştırıyor. En çok araştırılan okulların başında ise Uşak Üniversitesi geliyor. İşte, Uşak Üniversitesi taban puanları 2020.

Uşak Üniversitesi bölümleri 2020

Antrenörlük Eğitimi

Arkeoloji

Bahçe Bitkileri

Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bitki Koruma

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Diş Hekimliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Gazetecilik

Gıda Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)

Harita Mühendisliği

Hemşirelik(Yüksekokul)

İktisat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)

İşletme

Kamu Yönetimi

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Maliye

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret(Yüksekokul)

Yeni Medya(Fakülte)

Zootekni

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Uşak Üniversitesi bölümleri taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız.

YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

DGS açıköğretim puanları 2020
DGS açıköğretim puanları 2020

Eğitim

DGS açıköğretim puanları 2020

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması
Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı