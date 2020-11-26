Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 2-2,20 liradan işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,00
|2,20
|Ekmeklik buğday
|1,80
|2,00
|Yemlik arpa
|1,60
|1,65
|Nohut
|4,00
|4,50
|Beyaz haşhaş
|24,00
|24,00
|Mavi haşhaş
|17,50
|18,00
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,00
|Susam
|14,00
|15,00