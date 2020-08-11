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Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,90-1,95 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:31:40 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (lira) En Yüksek (lira)
Makarnalık buğday 1,90 1,95
Unluk buğday 1,70 1,75
Yemlik buğday 1,40 1,50
Yemlik arpa 1,32 1,34
Nohut 3,20 3,50
Beyaz haşhaş 22,00 23,00
Sarı haşhaş 20,00 21,00
Mavi haşhaş 19,00 20,00
Susam 15,00 16,00
Yulaf 1,90 2,00

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