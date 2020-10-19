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Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 1,95-2,00 lira aralığında işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:50:22 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira)

En Yüksek (Lira)

Makarnalık buğday 1,95 2,00
Ekmeklik buğday 1,75 1,80
Yemlik arpa 1,45 1,50
Nohut 4,00 4,20
Beyaz haşhaş 25,50 26,00
Mavi haşhaş 18,50 19,00
Sarı haşhaş 22,00 23,00
Susam 15,00 16,00



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