Uşak Kurban bayramı namazı saat kaçta? Uşak 2019 bayram namazı vakti

Uşak'ta Kurban bayramı namazı namazı saati 2019 merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Kurban Bayram namaz saati Diyanet. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı olarak idrak edilmekte. Zilhicce ayı 4 haram ayları içinde en önemlisidir. Zira Zilhicce’nin içinde hem kurban ibadeti hem de hac ibadeti yer almakta. Bunun için Zilhicce ayı Müslümanlar açısından Ramazan ayından sonra çok kıymetli bir ay olarak bilinmekte. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta ihya edilecek. Kurban Bayram namazını kılacaklar şimdiden Kurban Bayram namaz saatini araştırmaya başladı. Kurban Bayram namaz saatini merak eden vatandaşlarımız arasında Uşaklılar da var. Peki Uşak kurban bayram namazı saati 2019, Uşak Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Uşak Kurban Bayram namaz saati 2019. İşte detaylar…

Uşak'ta Kurban bayramı 2019 namazı saat kaçta?

Uşak'ta Kurban Bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:49'da kılınacak.

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Teşrik Tekbirleri ne zaman söylenir?

Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı teşrik denir. Bayramdan evvelki güne ise yevm-i arefe (arefe günü) denir ki Zilhicce'nin 9. günü olmaktadır. Ramazan bayramında arefe yoktur.

Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkib birer defa Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi'l-Hamd şeklinde tekbir alınır. Bunlara teşrik tekbirleri denir. Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir. Sünnettir diyenler de vardır.

Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez. Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.