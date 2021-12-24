  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duyurdular! Kızıldeniz'de imha edildi

Dolar/TL kuru gerileyince nefretini saklayamamıştı! Şirin Payzın'ın o anları 100 dolara yerleştirilince paylaşım rekorları kırdı

Destici'den sert tepki: Siz ne yaptınız

Kılıçdaroğlu’nun vaatleri bitmiyor! İşte en bomba vaat: İş Bankası’nda dolar hesabı istemiyorum, hepsi TL olacak!

Dolardaki düşüş sürecek mi? En yetkili isim açıkladı

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Harekete geçtiler

MÜSİAD'dan iş dünyasına "indirim" çağrısı

Uğur Işılak, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına şiirle cevap verdi! CHP zihniyetine tokat tokat üstüne tokat attı

Dünyaya böyle duyurdular: Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti

Bakan Nebati'den fazi çığırtkanlığı yapanlara cevap
Ekonomi Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları kazananların isimleri
Ekonomi

Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut TOKİ konut kurası çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 10:34:00 - 2021-12-24 10:41:35
Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kurası gerçekleştirildi. Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar, TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçlarını merak ediyor. 

100 Bin Konut projeleri kapsamında Uşak Merkez Karaağaç Mah.729 Konut Projesi Konut Belirleme Kurası 24 Aralık 2021 Cuma günü saat:10:00’da Uşak Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 729 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 507 adet ve 3+1 nitelikli 222 adet olmak üzere toplamda 729 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 24 Aralık 2021, Saat 10:00’da Uşak Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacaktır. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul

Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 03 Ocak 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi’nde imzalanacaktır. 2+1 ve 3+1 konut tipi hak sahipleri konutlarını sabit taksitli veya memur maaş artış oranına göre artışlı olarak ödeme şartları ile satın alabilecektir. Alıcılar, satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık %0,49 vade farkı oranı ve 240 ay vadeyle sabit taksit ile ödenmek üzere Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut detayları için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay