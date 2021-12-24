Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kurası gerçekleştirildi. Uşak Karaağaç Mahallesi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar, TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçlarını merak ediyor.

100 Bin Konut projeleri kapsamında Uşak Merkez Karaağaç Mah.729 Konut Projesi Konut Belirleme Kurası 24 Aralık 2021 Cuma günü saat:10:00’da Uşak Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi 729 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 507 adet ve 3+1 nitelikli 222 adet olmak üzere toplamda 729 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 24 Aralık 2021, Saat 10:00’da Uşak Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacaktır. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul

Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 03 Ocak 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi’nde imzalanacaktır. 2+1 ve 3+1 konut tipi hak sahipleri konutlarını sabit taksitli veya memur maaş artış oranına göre artışlı olarak ödeme şartları ile satın alabilecektir. Alıcılar, satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık %0,49 vade farkı oranı ve 240 ay vadeyle sabit taksit ile ödenmek üzere Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ Uşak Karaağaç Mahallesi 729 konut detayları için tıklayın