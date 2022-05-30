Uşak Eski Valisi Dilipak Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuştu: Dava 10 Ekim’e Ertelendi

Görevden alınan Uşak eski valisi Funda Kocabıyık, hakkında CoVID günlerinde sokakda yasaklarla ilgili uygulama yaparken, kendisi maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranmadığı halde, sokaktaki insanlara karşı kaba bir uslubla uyarıda bulunması toplumda tepkilere sebeb olmuştu. Konu ile ilgili videonun sosyal mediada yayınlanmasının ardından gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ın bir kişinin eleştirisini notlandırarak RT etmesiinin ardından Kocabıyık’ın avukatı Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra, Dilipak’ın RT ettiği mesajın asıl sahibi hakkında dava açılmadığı anlaşıldı. Dilipak hakkında dava açılmasının ardından, Mesajın asıl sahibi Ümit Karaca hakkında farklı bir mahkemede yeni bir dava açılmış, mahkeme süratle karar vermiş ve dava sonucu Ümit Karaca’ya para cezası verilmiş ama henüz karar kesinleşmemişti. Karaca, kararın kesinleşmesinden sonra istinafa itirazda bulunacaklarını söylemişti.

UŞAK MAHKEMESİ, İSTİNAF’I BEKLEME KARARI VERDİ

Söz konusu mesaj bir çok kişi tarafından bir çok kez RT edilmiş, daha sürecinde ve Kocabıyığın görevden alınması ile ilgili süreçte o ve benzeri mesajlar bir çok kez RT edilmiş ve bunların bazıları hakkında da davalar açılmıştı. Bu durum yargıda bir kilitlenmeye sebeb olurken Asli sanık ve fiile iştirak konusunda hukuki bir karışıklık ortaya çıkmıştı.

30.5.2022 tarihinde Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Ümit Karaca davasının istinaf itirazının beklenmesine karar verirken, Dilipak’ın avukatı, Av. Mustafa Erkulu, Funda Kocabıyık’ın müşteki olarak mahkemede dinlenmesini talep etti. Ancak Kocabıyık’ın avukatı Av. Doğuş Yeşilgül bu talebe itiraz etti.

ERKULU: BU ŞARTLARDA BU DAVA ÇOK UZAR

Av. Mustafa Erkulu, bu davanın büyük ihtimalle uyuşmazlık mahkemesine gideceğini, sürece ilişkin usul ve esasa ilişkin bir çok sorunlar olduğunu, aynı mesajla ilgili iştirakten açılan başka davalar da olduğunu ve bunların da incelenmesini isteyeceklerini söyledi ve “bu şartlarda bu dava çok uzar” dedi. Bilindiği gibi konuyla ilgili her duruşma ve daha sonra görevden alınma sürecinde de bu mesajlar tekrar tekrar yayınlanmış ve hatta görevden alınmasında eleştiri konusu olan uslubun da etkisi olduğu ile sürülmüştü. Av. Erkulu, “bu duruşmalar başında bu noktaya evrileceği belli idi, her duruşmada da konu daha karmaşık bir hale geliyor ve gelmeye de devam edeceğe benziyor. İstinaf kararı bozarsa, neden bozdu ona bakacağız, tekrar ilk derece mahkemesine gelecek, sonra yine aynı süreç, onaylarsa niye onayladığına bakacağız, bizim davamız farklı. Kaldı ki, o ifadelerle ilgili daha bir çok örnek var, kimisi dava konusu da olmuş. Onların da sonuçlarını görmek gerekecek. Bu hibrit bir dava, bu anlamda bu süreç bundan sonraki davalar içinde emsal olacak bir dava” dedi.

Bilindiği gibi, Hukukta ilginç bir durum var, Bumerang örneğinde olduğu gibi, isnat ettiğimiz suç hedefini vurmaz ise o sahibine geri döner. Ahlaki açıdan da bu böyledir, kim birisini bir şeyle suçlarsa ve o şey o kişide yoksa, toplum vijdanında o kişi kendisi o fiili gerçekleştirmiş gibi yargılanır.