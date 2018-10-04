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Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası

Ürünlerin içerik listesinde yapılan aldatmacaları derledik...

04 Ekim 2018 Perşembe 19:59
Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası

Gıda sektöründe yapılan katakulli bununla kalmıyor. Margarinin üzerinde ‘bitkisel yağ!’ veya sentetik madde yerine ‘doğala özdeş’ yazılıyor.

İshale sebep olan maddeler içinse “ishal yapar” demiyorlar da “laksatif etki” denilip geçiliyor.

Aslında yasa gereği, üretici firmalar, içindekiler bölümüne ürünün ihtiva ettiği tüm maddeleri yazması gerekli. Fakat yazılması zorunlu bu maddeler, kelime ve kavramlar değiştirilerek ya da kimsenin aşina olmadığı ‘E’ kodu almış şekilde tüketiciye sunuluyor.

Bu katakulli ile devam edilmesi halinde halkımızın erken yaşta kanser vakıalarından daha çok mustarip olacağı bir gerçek.

Kanserle tanışma anne karnında..

Başta ünlü kanser araştırmacısı Dr. Rosalie Bertell tarafından olmak üzere “ışınlama” üzerine geniş bir kaynak taraması yapılmış.. American Journal of Clinical Nutrition ve Chinese Medical Journal dergilerinde yayınlanan araştırma ve deneylerde, radyasyonlu besinler yiyenlerin vücudunda yüksek oranda kanser hücreleri ve kromozom bozukluğu bulunduğu belirtilmiş.

Daha anne karnındaki çocuklar radyasyonlu ve kimyevi katkı içeren besinlere maruz kalarak dünyaya geliyor.

Besinlerin içindeki C ve E vitaminlerini de tahrip eden ışınlama’dan kaçınmanın tek yolunun tüketicinin uyanık olması.

Kimyasallar temizleyici değil zehir!

Vücut ve ev temizliği için kullanılan maddeler, kelliğe, sinir sistemi bozukluğuna, duyu kaybı, kısırlık ve hatta kansere dahi sebep oluyor.

Ayrıca evlerde sıklıkla kullanılan sabunların birçoğunda ‘tallowate’ adlı domuz ve benzeri hayvanlardan elde edilen madde kullanılıyor. Kelime anlamı içyağı manasına gelen tallowate sıvı sabunlardan duş jellerine, nemlendiricilerden diş macunlarına kadar onlarca üründe var.

Oysa saf zeytinyağı sabunu her türlü temizlikte kullanılabilir. Ülkemiz bu açıdan dünyada eşine az rastlanır derecede zengin zeytin ve zeytinyağı ülkesi..

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:59
  1. içindekiler
  2. zarar
  3. kimyasal

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