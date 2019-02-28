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Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı’nın hazırlandığını belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı’nı hazırladık. Taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atmış olacağız” dedi. Bakan Pekcan, kaliteli ürün üretiminin iç piyasada ve yurtdışında Türk malı algısının güçlenmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, bunun küresel rekabette “imaj” olgusuna da pozitif yansıyacağını söyledi. Pekcan, bu kapsamda ilk olarak imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların her birinin sorumluluklarını net olarak belirlediklerini, izlenebilirlik konusunu kanuna ekleyerek büyük bir boşluğu dolduracaklarını ifade etti. Bakan Varank ise Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen güvensiz ürünlerin hem tüketiciler hem de üreticiler açısından problem oluşturduğunu ifade etti. Varank, geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetlendiğini belirterek, “199 ürün hakkında güvensizlik kararı verdik ve bunları piyasadan toplattık” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Piyasa Gözetimi
  4. Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı
  5. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı
  6. Bakan Pekcan
  7. Türk malı
  8. Bakan Varank

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