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Ürün güvenliği standı kurulacak bilinçli tüketici sayısı artacak

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan proje kapsamında tüketicilerin ürün güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak için 25 AVM’de ürün güvenliği stantları kurulacak.

22 Eylül 2019 Pazar 10:20
Ürün güvenliği standı kurulacak bilinçli tüketici sayısı artacak

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ürün güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak için önemli bir proje devreye aldı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan proje kapsamında 2 ay süreyle 10 konferans düzenlenecek. 10 ilde, 25 AVM’de ürün güvenliği stantları kurulacak.

Aman dikkat

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, güvenli ürün konusunun tüm tüketicileri ilgilendirdiğini dile getirdi. Güvenli ürünün faydalarına işaret eden Karabörklü, “Saat kordonundan örnek verelim. Bir metal kordon fazladan nikel içerdiğinde kalp rahatsızlığından tutun astıma kadar pek çok açıdan bizi olumsuz etkiliyor. Yine küçük parçalar içeren bir oyuncak çocuklar için riskli” dedi.

Etiketler kontrol edilsin

Karabörklü, tüketicinin güvensiz bir ürünü bildirmesinin ispiyonculuk anlamına gelmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Biz tüketicilere, güvensiz ürünlerin tamamının tek bir noktadan toplanmaya başlandığı www.urunguvenligi.gov.tr adresinin kullanılmasını öneriyoruz. Tüketicinin farkındalığını artırmak için pek çok faaliyeti bir arada yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yapması gereken etiketleri kontrol etmek, ‘CE belgesi, TSE logosu, ithalatçı ihracatçı bilgisi var mı’ diye bakmak. Üründe yolunda gitmeyen bir şeyler gördüğünde bunu bize bildirmek. Şu muhakkak ki bilinçlenme arttıkça, piyasa daha güvenli hale geliyor.

Kanun yolda

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da piyasa gözetiminin önemine dikkat çekti. “Kalite derdi pek olmayan bazı firmaların piyasaya girdiğine dair bazı tespitlerimiz var” ifadesini kullanan Uçarmak, şöyle devam etti: “Geçenlerde büyük bir ayakkabı üreticisi bana elinde bir çuval tek ayakkabıyla geldi. ‘Ben yılda bir milyon ayakkabı satıyorum. Bunların 2 bininde problem çıktığı için hakkımda inceleme başlatılıyor. Oysa ki piyasada sahte üretim yapılıyor. Örneğin onay vermediğim halde markamı kullanarak üretim yapanlar var. Şikâyetimi ilgili mercilere iletiyorum ama ilgilenen yok. Arkadaşlarımızla bu konuyu ele aldık. Biliyorsunuz sahte ürünlerle ilgili gümrüklerde gerekli kurallar var. İthalatta ve ihracatta var. Hem hak sahibinin şikâyetine bağlı olarak hem de gümrük idaresinin resen hareket etmesini sağlayan maddeler var. Konuyu Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürümüz Karabörklü’yle de görüştük. Kendisi ‘Biz ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı kısmıyla yetkiliyiz. Marka Kanunu’nda bunun şikâyete bağlı bir suç olduğu ifade ediliyor. O nedenle biz buna müdahale edemiyoruz’ diye dert yandı. Biz de bu çerçevede önemli bir adım atıyoruz. Ürün Güvenliği Kanunu görüşülecek. Onun bir müzakeresi yapılacak, bence bu konuda bir inisiyatif alıp oraya bir madde koymalıyız.

Uyarı broşürleri dağıtılacak

25 noktada kurulacak ürün güvenliği stantlarından çocuk giysileri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, asansörler, mobilyalar, stor perdeler ve CE işareti taşıması gereken ürünlerin oluşturabileceği tehlike ile riskleri tanıtan; tüketicilere alışverişleri esnasında pratik bilgiler sunan broşürler dağıtılacak.

Proje kapsamında hazırlanan ve güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikâyetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan www.urunguvenligi.gov.tr adresi tüketicilere hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:20
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Avrupa Birliği (AB)
  3. ürün güvenliği
  4. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü
  5. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak
  6. Ürün Güvenliği ve Denetimi
  7. çocuk giysileri
  8. kozmetik ürünler
  9. temizlik malzemeleri
  10. kırtasiye ürünleri
  11. asansörler
  12. mobilyalar
  13. stor perdeler
  14. CE işareti

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