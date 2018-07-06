Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa yarı finalde!
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını yarı finale yazdırdı.06 Temmuz 2018 Cuma 18:58
Nizhny Novgorod'da oynanan maçta Fransa'nın gollerini 40. dakikada Raphael Varane ve 61. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera ilk golü duran topta kafa vuruşundan yerken ikinci golde büyük bir hata yaptı.
MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA
Griezmann'ın ceza alanı dışından şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Muslera meşin yuvarlağı kalesinden çıkarmak zorunda kaldı.
Yarı finale yükselen Fransa'nın rakibi Brezilya - Belçika maçının galibi olacak
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