Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.' açıklamasında bulundu.