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Gündem Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki
Gündem

Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:57:00 -
Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açılamada şu ifadeler kullanıldı:

Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.

Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur.

Uruguay Parlamentosunun ve Hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez.

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