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Siyaset Uruguay'da Çavuşoğlu'ndan Ermeni gruba olay cevap! Bozkurt işareti yaptı ve...
Siyaset

Uruguay'da Çavuşoğlu'ndan Ermeni gruba olay cevap! Bozkurt işareti yaptı ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da kendisini protesto etmek isteyen Ermeni bir gruba Bozkurt yaparak karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 00:48:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da bir dizi resmi temasın ardından Montevideo Büyükelçiliği'nin açılışına katıldı.

Planlı ziyareti haber alan Ermeni bir grup Çavuşoğlu'nu Ermenistan bayrakları açarak protesto edip, slogan atmak istedi.

Grubu gören Çavuşoğlu, aracından Bozkurt işareti yaparak karşılık verdi. Çavuşoğlu'nun o anlarda gruba karşı gülümsemesi de dikkat çekti.

Yapılan Bozkurt işaretinin ardından protestocu grubun şaşkınlığı dikkat çekti.

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