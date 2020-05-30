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Dünya

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girme kararı aldı

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, geçtiğimiz günlerde katıldığı toplantıdaki bir kişide koronavirüse rastlanması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 07:41:00 -
Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou karantinaya girme kararı aldı

Uruguay Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Luis Lacalle Pou ülkenin kuzeyinde Brezilya sınırında yer alan Rivera şehrinde katıldığı toplantıda bulunan Sosyal Kalkınma Bakanlığı Bölge Ofisi (Mides) Yöneticisi Natalia Lopez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Devlet Başkanının yanı sıra toplantıya katılan Ulusal Güvenlik Bakanı, Devlet Başkanlığı Sekreteri ve Lacalle Pou'nun özel sekreterinin de karantinaya girdiği bilgisi paylaşıldı.

Lacalle Pou ve birlikte toplantıya katıldığı kişilerin, Kovid-19 test sonucu açıklana kadar karantinada kalacağı belirtildi.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 816 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

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