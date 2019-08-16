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Urla’da şenlik de var konferans da

Özellikle yaz döneminde birbirinden ilginç festivallere ev sahipliği yapan Urla Belediyesi, ağustos ayını ikisi festival, biri arama konferansı olmak üzere üç etkinlikle uğurlayacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:04
Urla’da şenlik de var konferans da

Özellikle yaz döneminde birbirinden ilginç festivallere ev sahipliği yapan Urla Belediyesi, ağustos ayını ikisi festival, biri arama konferansı olmak üzere üç etkinlikle uğurlayacak. Urla’nın geleceğine yön verecek olan Arama Konferansı 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde ’Tarihi Tamirhane Binası’nda düzenlenecek. Nohutalan köyünde 24 Ağustos’ta yapılacak Kavun Festivali’nin ardından ise 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerindeki Bağ Bozumu Şenlikleri ilçeye renk katacak.



İzmir’in incisi Urla’nın her geçen daha fazla ilgi görmesi, ilçenin yeni bir gelecek vizyonunu hazırlamasına neden oldu. İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla birlikte Urla’ya olan ilginin de artması, kısa-orta ve uzun vadeli projelerin "Arama Konferansı" ile bir kez daha ele alınıp güncellenmesini sağlayacak.



Urla’nın geleceği masaya yatırılacak


Urla’nın geleceğine yönelik ilk kez Arama Konferansı düzenleyeceklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Tarihi Tamirhane Binası’nda 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde yapılacak toplantıya akademisyenlerden gazetecilere, sanatçılardan yerel yönetimlere kadar yaklaşık 200 isim katılacak. Bu isimler ile ilçemizin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Konferansın sonunda öncelikli olarak atılması gereken adımların yanı sıra orta ve uzun vadeli çalışmaların da neler olması gerektiğine karar verilecek" dedi.



Bu kez kavunlar yarışacak


Konferansın ardından 24 Ağustos Cumartesi günü Nohutalan Kavun Festivali’nin yapılacağını açıklayan Başkan Oğuz, "Nohutalan köy meydanında saat 11.00’de başlayacak olan etkinliğimizde en iyi kavun yarışması da düzenlenecek. O gün 6 ton yani 2 bin dolayında kavun satılacağını tahmin ediyoruz. Festival sayesinde üreticimiz ve sağlıklı ürünü bizzat yerinden alan vatandaşlarımız da mutlu olacaklardır" diye konuştu.



Konser eşliğinde bağ bozumu


Diğer bir şenliğin ise ağustos ayı sonunda gerçekleşeceğini vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "31 Ağustos Cumartesi günü 10.30’da kortej yürüyüşü ile Urla merkezde başlayacak Bağ Bozumu Şenliği’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Urla Belediye Konservatuarı ve Olten Filarmoni Orkestrası’nın konserlerinin yanı sıra söyleşiler de olacak. Üreticilerimizin getirdiği salkımından yeni koparılmış üzümler, festival süresince satın alınabilecek" ifadelerini kullandı.



"Turlar düzenlenebilir"


Önümüzdeki yıllardan itibaren festivallerin başta İzmir geneli olmak üzere yurt çapında tanıtılması ve daha fazla turist çekilmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Oğuz konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunun için tur operatörleriyle görüşüp özellikle festival dönemlerinde turların düzenlenmesi için neler yapabileceğine bakacağız. Önümüzdeki süreçte çok daha katılımcı organizasyonlara imza atacağımıza inanıyorum. İzmirlileri de Urla’daki eğlenceli festivallerimize davet ediyorum."



En iyi kavun seçilecek


Urla’ya bağlı Nohutalan köyü meydanında düzenlenecek Kavun Festivali saat 11.00’de başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 12.00’de Kavun Yarışması ve ödül töreni yapılacak. Gün boyu kavunların da satılacağı etkinlikte 13.00’te başlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri festivale renk katacak.



Ay sonunda bağ bozumu


Bu yıl 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Bağ Bozumu Şenlikleri saat 10.30’da Urla ilçe merkezinde yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Konuşmaların ardından saat 13.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile 15.00’te Urla Belediye Konservatuvarı tarafından konser verilecek. Saat 17.00’deki söyleşinin ardından ise 20.30’da Olten Filarmoni Orkestrası sahne alacak. Etkinliğin ikinci gününde ise 12.00’de Urla Belediye Konservatuvarı Etkinlikleri ile 14.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Müzik Grubu konseri olacak. Bağ Bozumu Şenlikleri 17.00’de yapılacak söyleşi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:04
  1. konser
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