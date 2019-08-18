Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu Filistin uyruklu düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Urla Yağcılar Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta, biri kadın 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Düzensiz göçmenlerin kiralanan otomobille Urla'ya getirildiğini tespit eden jandarma, otomobili N.Ö'nün (26) kiraladığını, H.Ö'nün (19) ise şoförlük yaptığını belirledi. İkametinde gözaltına alınan H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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