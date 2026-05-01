  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fidan, Erakçi ile görüştü! Gündem: Müzakere süreci Zulüm bitmiyor! Sumud aktivistleri İsrail'e götürülecek İstanbul’da 1 Mayıs bilançosu: Yüzlerce marjinal provokatör paketlendi Provokatör Erkan gaz yedi İşte Trump’ın ülkesinin arka yüzü! Bakan Bayraktar: Pilot tesisten sonra yakında üretime başlayacağız Beylikova'da üretim müjdesi Süleyman Soylu Neden Hedefte? Terör Örgütlerine Kan Kusturduğu İçin mi? Sıra Hıristiyanlara geldi! Kudüs’te rahibeye saldırı Sumud Filosu'ndaki Türkler için müjdeli haber Antalya’da Can Pazarı, Yatta Eğlence Yazıklar olsun CHP’nin inkar siyasetine
Urfa'da korku dolu anlar: İki işçi asılı kaldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatın dış cephe giydirmesini yapan iki işçinin üzerinde çalıştığı seyyar asansör, 5'inci kattan yere çakıldı.

Bir işçi ağır yaralanırken, diğer işçi ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. İşçinin itfaiye operasyonu ile kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir inşaatta meydana gelen iş kazası paniğe neden oldu. Dış cephe giydirme çalışması yapan işçilerin bulunduğu asansör, 5'inci kattan yere çakıldı.

Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralanırken, Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak havada asılı kalan Adem K. için adeta zamanla yarıştı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, vatandaşlardan alkış aldı.

Herkesin nefesini tuttuğu korku dolu anlar, film sahnelerini aratmadı. Yaşanan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Yaralanan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İnşaatta başına demir plaka düştü! Talihsiz kazada işçi hayatını kaybetti
Gümüşhane’de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne düştü
İnşaat sahasında facianın eşiğinden dönüldü! Beton pompası yola devrildi!
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23