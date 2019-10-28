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Urfa kebap nasıl yapılır? Ev yapımı Urfa kebap tarifi

Acısız leziz mi leziz bir kebap tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Urfa kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

2019-10-28 18:48:00 -
Urfa kebap nasıl yapılır? Ev yapımı Urfa kebap tarifi

Acısız leziz mi leziz bir kebap tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Urfa kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Urfa kebap nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 gram koyun kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • tuz
  • Kırmızı toz biber

 

Tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde yoğurun.

Yoğurduğunuz köfteyi buzdolabında 35-40 dakika dinlendirin.

Şişleri ıslatıp, köfteden kopardığınız parçalarla sarın.

Şişleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Arzu ederseniz tepsiye domates ve yeşil biber yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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