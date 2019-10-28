Urfa kebap nasıl yapılır? Ev yapımı Urfa kebap tarifi
Acısız leziz mi leziz bir kebap tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Urfa kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Acısız leziz mi leziz bir kebap tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz " Urfa kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Urfa kebap nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 500 gram koyun kıyma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- Karabiber
- tuz
- Kırmızı toz biber
Tüm malzemeleri derin bir kabın içerisinde yoğurun.
Yoğurduğunuz köfteyi buzdolabında 35-40 dakika dinlendirin.
Şişleri ıslatıp, köfteden kopardığınız parçalarla sarın.
Şişleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Arzu ederseniz tepsiye domates ve yeşil biber yerleştirebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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