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Kadın - Aile Urfa kebap dürüm tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Urfa kebap dürüm tarifi, nasıl yapılır?

Ev yapımı hazır tadında Acısız Urfa Kebap tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:47:00 - 2021-12-06 22:03:17
Urfa kebap dürüm tarifi, nasıl yapılır?

Urfa kebap dürümü bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Urfa kebap dürüm tarifi, nasıl yapılır?

  • 1 kilo az yağlı dana kıyma
  • 50 gram çekilmiş kuyruk yağı
  • 1 orta boy soğan rendesi
  • 3 diş sarımsak rendesi
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı pulbiber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Közlemek için ;

  • 10 adet salkım domates
  • 10 adet çarliston biber
  • 10 adet kebaplık soğan

Yapılışı

Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alarak iyice yoğuruyoruz. Ağzını streçleyerek dolapta birkaç saat dinlendiriyoruz. Mandalinadan biraz daha büyük topaklar alarak hafif rulo yapıp kebap şişini içine geçiriyoruz. Elimizle hafif sıkarak şiş boyuna göre yerleştirip üzerini biraz düzlüyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip kenarlarına sebzeleri yerleştiriyoruz. 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kebabın üst yüzeyi kızardığında alt üst ederek kebablarımızın diğer yüzeyinin de kızarmasını sağlıyoruz. .

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