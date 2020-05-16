Ürettiği yürüteçler ile felçli hayvanları "ayağa kaldırdı"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Mücevher ustası Agop Kuyumcuoğlu, felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için yürüteçler üretip, ücretsiz dağıtarak onları hayata döndürüyor.

TÜBİTAK ve Kadir Has Üniversitesi tarafından "Türkiye'nin Yaşayan 16 Ustası/İnsan Hazinesi"nden biri seçilen 60 yaşındaki Agop Kuyumcuoğlu, zümrüt, pırlanta, yakut, safir, elmas gibi değerli taşlardan mücevherler yapıyor. Mesleğe 1974 senesinde çırak olarak Kapalıçarşı'da başlayan Kuyumcuoğlu, el hünerini sadece değerli taşlar için değil, felçli hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor.

Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, 5 yıldır yüzlerce engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı. Kendi deyimiyle "güçlü bir hayvansever" olarak verdiği mücadeleyi ve tasarımlarını AA muhabiriyle paylaşan Kuyumcuoğlu, iş yerinde çalışmaya devam ettiğini ancak sokak hayvanlarına da yardım etmek istediğini anlattı.

Mazlumlara el uzatmak gerektiğine her zaman inandığını dile getiren Kuyumcuoğlu, koronavirüs sürecinde insanlar kadar hayvanların da yıprandığına dikkati çekti.

Kuyumcuoğlu, şöyle konuştu:

"Anasız bir kedi yavrusu görsem oturup göz yaşı dökerim. Bu mücadeleye girmemin en büyük nedeni de 3 bin-3 bin 500 dolara köpek yürüteci, 1500 dolar gibi inanılmaz pahalı fiyatlarla kedi yürüteci satıyorlar. Melek dediğimiz hayvansever insanların çoğu emekli maaşıyla geçiniyorlar. Ben bu duruma 'Hayır' demek istedim. Felçli canlarımızı yeniden ayağa kaldırabilmek, koşup oynamalarını sağlayabilmek için çeşitli malzemelerden faydalanarak yürüteçler imal ettim. İlk olarak sokak hayvanları için yaptığım yürüteçleri, daha sonra eşime ve dostlarıma ulaştırdım. Canlarım için yaptığım yürüteçlerden hiçbir ücret almıyorum. Allah bana bu gücü ve imkanı verdiği sürece, bu anlamlı mücadelemi devam ettirmek istiyorum."

- "Bir tel, su borusu, pazar arabası tekerleği..."

Yürüteçleri ulaştırdığı hayvanseverlerden istediği videoları izlerken çok duygulandığını dile getiren Agop Kuyumcuoğlu, hayatından bezmiş yavruların koşup oynadıklarına şahitlik etmenin mutluluğunun dünyanın en büyük serveti olduğunu söyledi.

Hayvanlara "can dostlar" diye hitap eden Kuyumcuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tel, su borusu, pazar arabası tekerleği, kumaş kullanarak yaptığım yürüteçle bir canı hayata bağlıyorsunuz. Onu kanatları altına alan insanı da mutluluk sarhoşu yapıyorsunuz. Hayatımda böyle bir maneviyatı hiç duymadım. Dostlarım beni yeri göğe sığdıramıyorlar. Ben buz dağının görünen kısmıyım. Yavrularımı ayağa kaldıracağım için 3 gün severek yürüteçleri yapıyorum ve onlara gönderiyorum. Kedi yürüteçleri 40-50 lira, köpek yürüteçleri ise 180-200 liraya mal oluyor. Kedi yürüteçlerini iki günde köpek yürüteçlerini üç, dört günde imal ediyorum. Bu çok büyük bir mücadele ve 5 senede 532 yürüteç yaptım. Her yaptığım yürüteci ilk günkü heyecanım ve şevkimle yapıyorum çünkü her yürüteçte bir canı ayağa kaldırıyorum. Koronavirüs sürecinde benden yürüteç isteyenlerin sayısı azalmadı talepler sürekli arttı. İnsanlar benden evladını ayağa kaldırmak ister gibi yürüteç istiyor."

Kendisinden yürüteç talep edenlerin dosyalarını da tuttuğunu, yürüteçleri, engelli hayvanın ölçülerine göre yaptığını belirten Agop Kuyumcuoğlu, "Allah bana bu mutluluğu yaşattığı için kendimi özel bir kul olarak görüyorum." dedi.