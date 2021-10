Hedeflerin ve alınacak tedbirlerin ortak akılla ortaya koyulacağı Şura’nın sonuç belgesinin bu ayın son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek bir programla kamuoyuna duyurulacağını bildiren Pakdemirli, “Hedefimiz, her bir vatandaşımızın, bugün de yarın da temiz suya erişimini sağlamak, su kaynaklarımızı korumak, verimli kullanmak ve suyumuzu geleceğe umutla taşımak oldu. Su Şurası, bu hedefe ulaşmak için bizim yol haritamızdır” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl işletildi

Pakdemirli, Su Kanunu’nu, suyun tek elden yönetimi hedefi çerçevesinde ve ortak akılla değerlendirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi’yle inşallah Su Kanunu’nu da Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunmak istiyoruz” dedi.



Üretim planlanmasında suyun öncelik olacağını anlatan Pakdemirli, “Tarımsal üretim havzalarının su potansiyeline göre destek mekanizmasını daha etkin şekilde kullanacağız. Tarımsal üretimde yeni motto, ‘suya göre tarım’dır” dedi.



Tarımsal üretimde su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Pakdemirli, “Önümüzdeki dönemde tarımda suyun etkin kullanımına yönelik sulama yönetimi teknolojilerine öncelik vereceğiz” diye konuştu.

Yeni yasa çıkacak

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ise dünyada son 100 yılda nüfusta 4 kat, su tüketiminde 7 kat artış olduğunu söyledi. Su kaynakları ve her yılki yağışın bilindiğini kaydeden Kılıç, “Bunların kontrol altına alınması lazım. Coğrafyamız bize neyi emrediyorsa, onu ekip biçmeliyiz. Her ürünü her yerde desteklemekten yavaş yavaş vazgeçmeliyiz. Su Şurası’nın, Su Kanunu’nun çıkmasına kaynaklık edeceğine inanıyorum. Biz de TBMM olarak hem çalışmalara hem kanunlaşma sürecine katkı vereceğiz” şeklinde konuştu.