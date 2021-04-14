Üretim yüzde 1 arttı, ihracat yüzde 6 azaldı

Toplam taşıt araçları üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam taşıt araçları ihracatı 2020’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 25 arttı. Traktör ihracatı ise 2020’nin aynı dönemine paralel, 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti.