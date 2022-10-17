Üretim aşkıyla tarladan seraya indiler

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara ikliminde ilkbahardan sonbahara kadar tarımsal üretim serüvenini sürdüren Keçiören Kösrelik ve Güzelyurt köylerindeki çiftçi kadınlar eğitim azmiyle tarladan seraya indi.

Kışın, kendi imkânlarıyla bahçelerine kurdukları serada üretim yapmak için Keçiören Belediyesinden eğitim desteği isteyen çiftçi kadınların talebi geri çevrilmedi. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’ne özel ‘Serada Üretim Teknikleri’ konulu eğitim programıyla çiftçi kadınlara üretim yapmanın teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Ziraat Mühendisi Selman Gündağ çiftçi kadınlara sera kurma, bitki üretme ve verim almanın püf noktalarını anlattı. Çiftçi kadınlar da merak ettikleri soruların yanıtını bu eğitim sayesinde öğrenme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok seradaki eğitimin sonunda, çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleriyle onların karşısına çıktı. Kadınları bu özel günde tebrik eden Başkan Altınok çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.