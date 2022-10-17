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Ekonomi Üretim aşkıyla tarladan seraya indiler
Ekonomi

Üretim aşkıyla tarladan seraya indiler

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine dikkat çekmek için ‘Serada Üretim Teknikleri’ konulu eğitim programı düzenlendi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 00:22:00 -
Üretim aşkıyla tarladan seraya indiler

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara ikliminde ilkbahardan sonbahara kadar tarımsal üretim serüvenini sürdüren Keçiören Kösrelik ve Güzelyurt köylerindeki çiftçi kadınlar eğitim azmiyle tarladan seraya indi.

Kışın, kendi imkânlarıyla bahçelerine kurdukları serada üretim yapmak için Keçiören Belediyesinden eğitim desteği isteyen çiftçi kadınların talebi geri çevrilmedi. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’ne özel ‘Serada Üretim Teknikleri’ konulu eğitim programıyla çiftçi kadınlara üretim yapmanın teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Ziraat Mühendisi Selman Gündağ çiftçi kadınlara sera kurma, bitki üretme ve verim almanın püf noktalarını anlattı. Çiftçi kadınlar da merak ettikleri soruların yanıtını bu eğitim sayesinde öğrenme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok seradaki eğitimin sonunda, çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleriyle onların karşısına çıktı. Kadınları bu özel günde tebrik eden Başkan Altınok çiftçiye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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