Üreticiye yüzlerce manda hibe edildi

Kocaeli'de manda yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla üreticilere 920 damızlık manda boğası desteği verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen, "Damızlık Manda Boğa Desteği Projesi" çerçevesinde Kandıralı üreticilere manda desteği veriliyor. Yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması amacıyla üreticilere 920 hayvan verildi. Yaklaşık 270 ila 370 kilogram ağırlığındaki mandaların 200 kilogram karşılığı olan 30 bin TL hibe desteği verilerek, üreticilere destek sağlanmış oldu. Büyükşehir belediyesinin desteği ile temin edilen 9-17 aylık damızlık mandalar, Kandıra ilçesi Kabaağaç Mahallesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Başkan Büyükakın, Kocaeli’de tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için çok sayıda projeyi hayata geçirerek, üreticilerin yüzünü güldürdüklerini söyledi. Mazot, gübre, tohum ve yem bitkisi başta olmak üzere birçok desteğin yanı sıra, üreticilerin bir talebini daha yerine getirerek, süt verimini daha da artırmak için damızlık manda boğası desteği verdiklerini belirten Büyükakın, "Hedefimiz, Kandıra yoğurdu başta olmak üzere manda sütünden elde edilen ürünlerin ulusal çapta ün kazanmasını sağlamak ve böylece çiftçilerimizin kazancını artırmaktır. Bugün mandaların ilk teslimlerini yaptık, hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.



"Manda sütü ürünlerini pazarla buluşturacağız"



Manda desteği ile birlikte Kandıra’nın meşhur manda yoğurdunun pazarda buluşması kısmında bir çözüm üretmek istediklerini dile getiren Büyükakın, “Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Manda sütünden elde edilecek ürünlerin bir katma değer artışı olmasını istiyoruz. Manda sütünden elde edilen peyniri, yoğurdu otellere, marketlere satan bir çiftliğimiz var. Bunun benzerini burada kurmamız gerekir. Büyükşehir olarak, üreticileri bir araya getirerek, o zinciri sağlayarak üretimi bu şekilde yapmanın yolunu arayacağız. Bundan sonraki hedefimiz sadece Kandıra yoğurdu ile ilgili değil, manda sütü ile yapılacak olan ürünlerle ilgili aksiyon almak olsun. Bununla ilgili bir çalışma yürütmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.



Üreticilere mazot desteği müjdesi



Konuşmasının sonunda çiftçilere mazot desteği müjdesi veren Başkan Büyükakın, "İnşallah önümüzdeki ayın ortalarından itibaren mazot yardımı ile ilgili başvuruları alacağız. Mazot desteğini devam ettireceğiz. Toprağın ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. Artık gıda, milletler için bir güvenlik meselesi oldu. Gıda arzının sürekliliğini sağlayamayan, topraklarını ekmeyi beceremeyen milletler bundan sonraki zamanlarda gerçekten büyük sıkıntılar yaşayacak. Topraklarımızın ekilmesini ve hayvancılığın yapılmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmek ve başarılı olmak zorundayız. Bu bizim için varlık, ölüm kalım mücadelesidir. Büyükşehir belediyesi olarak önümüzdeki süreçte var gücümüzle sizleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında 920 damızlık manda boğaları üreticilere teslim edildi. Mandalarını alan üreticiler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.