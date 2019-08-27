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"Üreticiden Tüketiciye Pazarı" pazarcıları kızdırdı

Yalova Pazarcılar Odası’nın Ziraat Odası tarafından kurulacak olan "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"nı denetleme talebine Yalova ve Çiftlikköy Ziraat odalarından tepki geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:28
"Üreticiden Tüketiciye Pazarı" pazarcıları kızdırdı

Yalova Pazarcılar Odası’nın Ziraat Odası tarafından kurulacak olan "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"nı denetleme talebine Yalova ve Çiftlikköy Ziraat odalarından tepki geldi.


Yalova Belediyesi ve Yalova Ziraat Odası arasında imzalanan protokolle Adnan Menderes Mahallesi’nde kurulacak olan Üreticiden Tüketiciye Pazarı 1 Eylül 2019 Pazar günü törenle hizmete girecek. Ancak bu pazara Yalova Pazarcılar Odası tepki göstermiş ve burada halden alınan malzemelerin satılacağını iddia etmişti. Yalova Pazarcılar Odası Başkanı Orhan Kalyoncu, kurulacak pazarın da Pazarcılar Odası tarafından denetlenmesi gerektiğini istedi. Bu talebe Yalova ve Çiftlikköy Ziraat odaları düzenledikleri basın toplantısı ile tepki gösterdi. Toplantıda Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ve oda yöneticileri hazır bulundu. Şaban Beşli, “Türkiye’deki en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Ziraat odalarının denetimi bile Ankara’dan yapılırken, bizim açtığımız pazarı tutup da Yalova Pazarcılar Odası’nın denetlemek istemesi en basit sözle abesle iştigâldir. Sen eğer Ziraat Odası’nın gücünü bilmiyorsan hiçbir şeyden de haberin yok demektir. Biz üretmezsen senin odan olmaz zaten. Biz üretmedikçe sen Pazarcılar Odası’nda bir tane personel çalıştıramazsın. Biz yetiştirmezsek insanlar aç kalır. Kaldı ki biz köylü pazarı kurmuyoruz. Sen önce neye karşı çıktığını, neyi denetlemek istediğini iyi tespit et” dedi.


“Denetleyemezsem istifa ederim”


Bu pazarı kurma yetkisini kanunların kendilerine verdiğini hatırlatan Beşli, “Bu pazarı kurma yetkisini bize yasalar veriyor. Bizde buna dayanarak pazarımızı kuruyoruz. Yalova Belediye Başkanımız bu anlamda yürekten teşekkür ediyorum. Kendisi bize çok büyük destek sağladı. Burasının denetimini de zabıta ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu pazarda üreticilerimizin ürettiği ürünler satılacak. Halden herhangi bir mal satılamayacak. Üreticimiz sadece ürettiğini satacak, üretmediğini satmayacak. Biz burayı denetleyebilecek güçteyiz. Denetleyemiyorsak zaten ben görevimden istifa ederim. Burada birisi halden mal satsın hem oda üyeliğini iptal ederiz, hem de pazardaki hakkını elinden alırız” diye konuştu.


“Aracıyı aradan kaldırıyoruz”


Kurulan pazarın aracıyı aradan kaldıracağına dikkat çeken Beşli, “Bizim gayemiz aracıyı aradan çıkartmak. Üreticinin ürettiği ürün 25 kuruşa satın alınıp, tezgahta 3 TL’den satılsın istemiyoruz. Biz üreticimiz hak ettiği fiyata ürününü satsın, vatandaşımızda sağlıklı ve ucuz meyve sebze yesin istiyoruz. Biz Yalova olarak bir ilki başardık. Birçok il şu anda bizi örnek alıyor. En son Sakarya bizi örnek alıp benzer bir pazar kurdu. Ülkenin bir çok noktasından arayıp bilgi alıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:28
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