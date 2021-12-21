Üreticiden tüketicinin sofrasına: Tarım Kredi

Ertuğrul Şahan Ankara

Kooperatif Market, ürün alımları ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini Yeni Akit Gazetesine değerlendiren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekerek; “Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes olan Tarım Kredi, 2021 yılı hedefi olan 3.7 milyar TL’ye yaklaştı” diye konuştu.

“Çiftçimizle sürekli dirsek temasındayız”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kooperatifçilik anlamında Türkiye’de tarım denince akla gelen ilk kurum olduğunu vurgulayan Poyraz, “Bunun öncelikli sebebi 158 yıllık tecrübemiz, sonra da Anadolu’nun her köşesinde çiftçimiz ile sürekli dirsek temasında olmamızdır. Tarım Kredi olarak, Merkez ve 17 bölge birliğimiz, 1.615 kooperatifimiz, 200 hizmet büromuz, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketimiz ve 800 binden fazla ortağımız ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz” diye konuştu.

“Kooperatif Market denge unsuru”

Çiftçilerden aldıkları doğal ürünleri, kurumlarına ait tesislerde uluslararası standartlarda işleyerek, halka ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkânı sunduklarına dikkat çeken Poyraz, “Bu tesislerin yanı sıra piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile de işbirliği yaparak yüksek standartlarda mamul madde haline getiriyoruz. Burada bir konunun da altını çizmek isterim. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz Kooperatif Marketlerin amacı, özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, ortaklarına ekim döneminden hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün değerlendirme aşamalarında destek verdiklerini dile getiren Poyraz, “Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makine, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ediyoruz” şeklinde konuştu. Genel Müdür Poyraz, tarımsal üretimde girdi tedariği ile üstlendikleri aktif görevin yanında son dönemde işin tüketim ayağında da sorumluluk aldıklarını belirterek, “Üreticiyle tüketici arasında köprü görevi görüyoruz. Açtığımız lojistik merkezleri ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerle ülke genelindeki altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” dedi.

“Vatandaşı kaliteli ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturuyoruz”

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 2017 yılında açan Kooperatif Marketlerin, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sürede ülke genelinde hizmet ağını genişlettiğini ve Aralık ortası itibariyle 70 il, 273 ilçede sayılarının 617’ye, lojistik merkezlerinin sayısının ise 13’e ulaştığını ifade etti. Marketlerinde vatandaşı kaliteli ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturduklarına kaydeden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hedefimiz 1000 Kooperatif Market”

“Gayemiz, Kooperatif Market projesini ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonu ile mücadeledeki etkinliğimizi arttırmak olacak. Kooperatif Market mağazalarımızda temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere satışa sunulan ürünlerin yüzde 70’i Tarım Kredi’ye ait ürünlerden oluşuyor. Yerli ve kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlarla satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları ve kadın kooperatifleri ürünleri de yer alıyor.”

2020’de 2,3 milyar TL’lik rekor ürün alımı

Genel Müdür Poyraz, Türkiye genelindeki ürün alımlarının her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydetti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince yürütülen ürün değerlendirme faaliyetlerinde kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesinin, Tarım Kredi şirketlerinin ve işbirliği kurulan diğer özel firmaların hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük önemi olduğuna dikkat çeken Poyraz, “Geçtiğimiz yıl içinde Tarım Kredi Kooperatifleri; ürün alım faaliyetleri kapsamında; 413 milyon TL bedelle 208 bin ton yaş meyve-sebze başta olmak üzere tüm ürünler dahil toplamda 2 milyar 340 milyon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı yaptı” dedi.

Poyraz, ürün alım faaliyetleri kapsamında Aralık ortası itibariyle; 720 milyon TL bedelle 295 bin ton arpa, 420 milyon TL bedelle 160 bin ton buğday, 375 milyon TL bedelle 125 bin bin ton yaş meyve-sebze, 475 milyon TL bedelle 255 bin ton mısır, 560 milyon TL bedelle 105 bin ton ayçiçeği, 145 milyon TL bedelle 20 bin ton bakliyat olmak üzere tüm ürünler dahil edildiğinde toplamda 3 milyar 200 milyon TL bedelle 1 milyon 100 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini de ifade etti.

“Ürün alım hedefimiz 2021’de toplam 3.7 milyar TL”

Hasat sezonu itibariyle arpa, buğday, ayçiçeği, badem, bakliyat ve çeltik gibi ürünlerde alımlar sona ererken, dane mısır, silajlık mısır, zeytin, susam, çiğ süt, Antep fıstığı ve yaş meyve-sebze gibi ürünlerde alımların halen devam ettiğini vurgulayan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaptığı ürün alım çalışmaları, tarımsal üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru oluyor. Diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürün alım faaliyetlerinde de özel sektörle rekabet etmek değil, tam tersine işbirliği halinde olduğumuz sanayicinin arz güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Ürün alımlarını yıldan yıla artırarak devam eden Tarım Kredi, 2021 yılı için belirlediği 1,5 milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 3,7 milyar liralık ürün alım hedefine de adım adım yaklaşıyor.”

“Sözleşmeli üretimin payı arttı”

Çiftçinin hasat dönemi başta olmak üzere her zaman yanında yer aldıklarını dile getiren Poyraz, ürün alımlarındaki sözleşmeli üretim payını ve ürün çeşitliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredinin yıldan yıla hacmi artarak devam eden sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında 2021 yılı üretim döneminde bölge birlikleri tarafından alımı yapılan tarımsal ürünlerde ağırlıklı olarak sözleşmeli üretim modeli ile üretilen ürünlere öncelik verdiklerini de ifade etti.

“2021’de 7.100 üretici ile sözleşmeli üretim yaptık”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2021 yılında sözleşmeli üretim kapsamında, 700.000 ton ürünü 1,5 milyar TL bedelle üreticilerden almayı hedeflediğini hatırlatarak, “Sözleşmeli üretim modeliyle Aralık ortası itibariyle 54 ilde 377 kooperatif ile 838.000 dekar alan ve 7.100 üretici ile sözleşmeli üretim yapıldı. Çiftçilerimiz ile yapılan sözleşmeli üretim faaliyetleri, planlı üretim ve ihtiyaç duyulan tarımsal girdilerin doğru zamanda tedarik edilebilmesi gibi avantajlar sağlamakla birlikte tüketicilerimiz açısında da ihtiyaç duyulan ürünlerin istenen zamanda, uygun fiyat ve kalite koşullarında temin edilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.