Üreticide kilosu 2 lira 50 kuruş markette 18 lira 36 kuruş

Liste başında yer alan ürünleri paylaşan Bayraktar, "Şubat’ta üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 634.4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 572.2 ile portakal, yüzde 340.1 ile kuru incir, yüzde 259.3 ile kabak takip etti" dedi.

Bayraktar, üretici fiyatına göre markette limonun 7.3 kat, portakalın 6.7 kat, kuru incirin 4.4 kat, kabağın 3.6 kat fazlaya satıldığına dikkati çekerek, üreticide 2 lira 50 kuruş olan limonun 18 lira 36 kuruşa, 3 lira 50 kuruş olan portakalın 23 lira 53 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 506 lira 20 kuruşa, 13 lira 33 kuruş olan kabağın 47 lira 90 kuruşa markette satıldığını söyledi.

Şubat’ta üreticide 32 ürününün 17'sinde fiyat artışı 8'inde düşüşü görüldüğü, 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, "Et, biber, patlıcan, ıspanak ve marulda arzın azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Üreticilerimizi mazot ve gübre fiyatlarının artışından korumamız gerekiyor” dedi.