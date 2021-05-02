Üretici ve market fiyat farkı arttı

Bayraktar, “Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3.7 kat, kuru soğan 3.5 kat, ıspanak 3.4 kat, patates ve süt 3.3 kat fazlayla tüketiciye satılmaktadır” dedi.

Patates cep yakıyor

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 45.51’le patateste olduğuna işaret ederek, “Bu ürünü yüzde 31.18’le kuru soğan, yüzde 18.79’la karnabahar, yüzde 17.8’le kuru üzüm, yüzde 17.43’le nohut takip etti” bilgisini paylaştı. Geçen ay markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 20.66’yla lahanada görüldüğünü kaydeden Bayraktar, bu ürünü yüzde 13.94’le patlıcanın, yüzde 11.48’le yeşil soğanın, yüzde 10.34’le kuru incirin, yüzde 4.57’ylle sivri biberin, yüzde 3.61’le maydanozun, yüzde 2.20’yle yumurtanın izlediğini bildirdi. Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

Oranlar farklılaşıyor

“Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 82.50’yle patateste yaşandı. Bu ürünün ardından yüzde 80’le kuru soğan, yüzde 47.76’yla lahana, yüzde 29.75’le karnabahar, yüzde 21.74’le kayısı, yüzde 8.93’le limon, yüzde 7.42’yle domates, yüzde 4.06’yla Antep fıstığı, yüzde 2.56’yla kuru üzüm, yüzde 0.76’yla dana karkas, yüzde 0.67’yle kuzu karkas geldi.” Bayraktar, üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 33.33’le ıspanak olduğunu ifade etti.