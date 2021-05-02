  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan müjdeyi verdi! Hane başı 1100 lira ödenecek
Sollama yapmak isterken göle uçtu
ABD duyurdu: Savaşa hazırız
Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı
Ekonomi Üretici ve market fiyat farkı arttı
Ekonomi

Üretici ve market fiyat farkı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve tüketici arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:27:00 -
Üretici ve market fiyat farkı arttı

Bayraktar, “Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3.7 kat, kuru soğan 3.5 kat, ıspanak 3.4 kat, patates ve süt 3.3 kat fazlayla tüketiciye satılmaktadır” dedi.

Patates cep yakıyor

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 45.51’le patateste olduğuna işaret ederek, “Bu ürünü yüzde 31.18’le kuru soğan, yüzde 18.79’la karnabahar, yüzde 17.8’le kuru üzüm, yüzde 17.43’le nohut takip etti” bilgisini paylaştı. Geçen ay markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 20.66’yla lahanada görüldüğünü kaydeden Bayraktar, bu ürünü yüzde 13.94’le patlıcanın, yüzde 11.48’le yeşil soğanın, yüzde 10.34’le kuru incirin, yüzde 4.57’ylle sivri biberin, yüzde 3.61’le maydanozun, yüzde 2.20’yle yumurtanın izlediğini bildirdi. Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

Oranlar farklılaşıyor

“Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 82.50’yle patateste yaşandı. Bu ürünün ardından yüzde 80’le kuru soğan, yüzde 47.76’yla lahana, yüzde 29.75’le karnabahar, yüzde 21.74’le kayısı, yüzde 8.93’le limon, yüzde 7.42’yle domates, yüzde 4.06’yla Antep fıstığı, yüzde 2.56’yla kuru üzüm, yüzde 0.76’yla dana karkas, yüzde 0.67’yle kuzu karkas geldi.” Bayraktar, üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 33.33’le ıspanak olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmanın ardından ağır tedbirler gelebilir! Aşı olmayanlar artık...
Korona Virüs

Tam kapanmanın ardından ağır tedbirler gelebilir! Aşı olmayanlar artık...

Ramazan bayramı sonrasında temkinli normalleşme olacak. Hedeflere ulaşılamazsa aşı olmayanların kısıtlanması da dâhil daha sıkı tedbirler al..
Almanya'da 'Erdoğan' paniği: Etkisini artırıyor
Dünya

Almanya'da 'Erdoğan' paniği: Etkisini artırıyor

Almanya, ülkesinde yaşayan Türklere ve Müslümanlara olan katı tavrını iyice derinleştirdi. Belli başlı medya kanalları üzerinden verilen ska..
Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!
Ekonomi

Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para ortaya çıktı!

Elon Musk ve Tesla'nın kripto para macerası tam gaz devam ediyor. Tesla, ürettiği araçlardan elde ettiği gelirin fazlasını, Bitcoin üzerinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay