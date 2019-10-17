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Ürdün'ü ziyaret eden Türk heyeti "bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" görüştü

Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hülya Atçı Nergis ve beraberindeki heyet, Ürdünlü yetkililerle bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:13
Ürdün'ü ziyaret eden Türk heyeti "bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri" görüştü

Ürdün'ü ziyaret eden Türk heyeti, Ürdün Temsilciler Meclisi ve Senato Dostluk Gruplarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recai el-Meaşşir, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri ve Prens Hasan bin Tallal gibi birçok Ürdünlü yetkiliyle bir araya geldi. 

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için sorunlarla mücadele yolları ele alındı.

Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nergis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden planlanan ziyaretin Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği günlere denk geldiğine işaret etti.

Harekatın Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği için gerçekleştirildiğini vurgulayan Nergis, "Bu hususta ifade etmek istediklerimizi Ürdün yetkilileriyle paylaştık." dedi.

Heyet ayrıca Türkiye Maarif Vakfı tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'da kurulan Maarif Öğrenci Yurdunu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ofisini ziyaret etti.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:13
  1. Ürdün
  2. Heyet
  3. Anadolu Ajansı

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