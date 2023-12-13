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Dünya Ürdünlü hackerlar, elektronik ortamda İsrail ordusunun internet sitesini ele geçirdi! Dünyayı hiçe sayan İsrailliler görünce panikledi, altüst oldu
Dünya

Ürdünlü hackerlar, elektronik ortamda İsrail ordusunun internet sitesini ele geçirdi! Dünyayı hiçe sayan İsrailliler görünce panikledi, altüst oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:24:00 -
Ürdünlü hackerlar, elektronik ortamda İsrail ordusunun internet sitesini ele geçirdi! Dünyayı hiçe sayan İsrailliler görünce panikledi, altüst oldu

Ürdünlü hackerlar dünyaya İsrail ordusunun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi! Resmi sitesinin İngilizce sayfasını ele geçirerek, Gazze halkına destek mesajı yayınladı.

Ürdünlü hackerlar, ele geçirdikleri İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Gazze'deki halkımıza karşı kibriniz ve zulmünüz, havada, karada ve elektronik ortamda size korku, ölüm ve savaştan başka bir şey getirmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

"Barbarlığınıza karşı bir cevap"

Mesajda, İsrail ordusunun sitesinin hacklenmesine ilişkin, "Bu, sizin Gazze'deki masum halkımızı öldürmenize, çirkin barbarlığınıza ve kirli eylemlerinize karşı bir cevaptır." ifadesine yer verildi.

"Denizden nehre kadar, Filistin özgürleşene kadar"
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Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız." denildi.

"Bu dava, her özgür Müslümanın davasıdır"

Mesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır." ifadeleriyle sona erdi.

İsrail ordusunun sayfası, hackerların sayfayı ele geçirip mesajı yayımlamasının ardından önce kısa süreli erişime kapatıldı ardından tekrar erişime açıldı.

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