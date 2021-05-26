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Dünya Ürdün'den terörist İsrail'e ikaz!
Dünya

Ürdün'den terörist İsrail'e ikaz!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, terörist İsrail'in provokatif ihlallerinin durması konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:22:00 -
Ürdün'den terörist İsrail'e ikaz!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, terörist İsrail'in provokatif ihlallerinin durması konusunda uyarıda bulunarak, işgal altındaki Kudüs'ten Filistinlilerin zorla çıkarılmaması gerektiğini bildirdi.

Ürdün Kralı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le Filistin topraklarındaki son olayları görüşmek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki statüsüyle kutsal değerlerinin korunması gerektiğini söyleyerek, işgalci İsrail'in provokatif eylemlere imza atmaması için uyarıda bulundu.

Kudüs'teki kutsal değerlerin korunması için ülkesinin büyük bir gayret gösterdiğine dikkat çeken Abdullah, ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) desteğinin tekrar başlatılması ve Kudüs'teki konsolosluğun tekrar açılmasına ilişkin kararlarını övdü.

Abdullah, işgal altındaki Kudüs'ten Filistinlilerin zorla çıkarılmaması gerektiğini söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Ürdün'ün bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında öncü bir rol oynadığını söyledi.

Daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Blinken, ikili ilişkileri ele alarak, bölgesel adil ve kapsamlı bir barış gerçekleştirilmesi için işbirliğini görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ayrıca farklı alanlardaki stratejik ortaklığı da masaya yatırdığı kaydedildi.

Önce İsrail ve Filistinli yetkililerle bir araya gelen Blinken, Mısır'da Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği resmi temasların ardından, çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Amman'a gitmişti.

4 günlük Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Filistin'in başkenti Kudüs, Ramallah ve Kahire'yi ziyaret eden Blinken, dün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını ve Filistin'e ekonomik yardımların tahsis edileceğini duyurmuştu.

Terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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