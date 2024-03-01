Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne havadan 48 paket yardım malzemesi ulaştırdı.
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin geçişini engellemesi nedeniyle yardımlar havadan ulaştırılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan çocukların ölmeye başladığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.
Açıklama Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapıldı.
COGAT'ın açıklamasında, "Bugün Ürdün tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırıldı. Bölgedeki 4 farklı noktaya toplam 48 paket bırakıldı" denildi.
Ürdün Kralı Abdullah ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler Gazze'deki kardeşlerinin yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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