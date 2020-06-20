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Aktüel

Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 4 küçük kardeş hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:46:41 -
Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 4 küçük kardeş hayatını kaybetti

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suriyelilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 4 çocuk can verdi.

Amman Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Albay Amir es-Sertavi yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin Amman'nın batısındaki havaalanı yolu üzerinde bulunan bir çiftlikteki Suriyelilerin kullandığı 6 çadırda çıkan yangına müdahale ettiğini belirtti.

"Yangın sebebiyle çadırların birinde bulunan 10, 8, 3 ve 1 yaşlarındaki 4 kardeş yangın sebebiyle yaşamını yitirdi." ifadelerini kullanan Sertavi, yangının çıkış sebebinin araştırılması için bir komisyon kurulduğunu aktardı.

Ürdün'de Birleşmiş Milletlere (BM) göre yarısı sığınmacı sıfatıyla kayıtlı 1 milyon 390 bin Suriyeli bulunuyor. Ancak bunlardan 750 bini 2011 öncesinde akrabalık, evlilik ya da ticaret gibi çeşitli gerekçelerle Ürdün'de yaşayan Suriye vatandaşlarından oluşuyor.



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