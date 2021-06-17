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Dünya Ürdün'de milletvekilliği düşürülen isim gözaltına alındı
Dünya

Ürdün'de milletvekilliği düşürülen isim gözaltına alındı

Ürdün Meclisinde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 02:23:00 -
Ürdün'de milletvekilliği düşürülen isim gözaltına alındı

Ürdün Meclisinde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ürdün haber ajansı PETRA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Acarime'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılığın iddianamesiyle Acarime'nin gözaltına alındığını belirten Ferraye, gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Ülke çapında 21 Mayıs'ta elektriğin kesilmesi nedeniyle gösterilerin aksamasına ilişkin Mecliste konuşan Acarime, elektrik kesintisinin Filistin'e destek eylemlerini engellemek için "kasıtlı" yapıldığını ileri sürmüştü.

Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 6 Haziran'da 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için düzenlenen olağanüstü oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin oyuyla Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüştü.

Acarime'nin memleketi olan Amman'ın güneybatısındaki Naur bölgesinde protestolar düzenlenirken, Acarime'yi destekleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda emniyet güçlerinden 4 kişi yaralanmıştı.

 

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