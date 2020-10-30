Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Ülkede son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 921 yeni vaka tespit edildi
AMMAN (AA) - Ürdün'de 3 bin 921 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildiği ve 92 kişinin iyileştiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 772'ye, vaka sayısı 69 bin 306'ya, sağlığına kavuşanların sayısının ise 8 bin 1'e yükseldi.