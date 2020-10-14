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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı

Son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 423 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:38:58 -
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı

AMMAN (AA) - Ürdün'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 423 kişinin daha enfekte olmasıyla salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 32 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 257'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2 bin 423 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 30 bin 550 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının da 6 bin 871'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün'de ağustos başından bu yana salgına ilişkin ölüm ve vaka sayılarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor.

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