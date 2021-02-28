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Dünya Ürdün'de 2 bakan istifa etti
Dünya

Ürdün'de 2 bakan istifa etti

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni, yeni tip koronavirüs önlemlerine aykırı davrandıkları için Başbakan Beşir el- Hasavne'nin talebi üzerine istifa ettirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:54:00 -
Ürdün'de 2 bakan istifa etti

Ürdün Kraliyet Divanı'nın yayınladığı kararnamede, Kral Abdullah'ın, görevlerinden ayrılan iki bakanının istifasını onayladığı aktarıldı.

Kararnamede ayrıca, İçişleri Bakanlığı görevine Yerel Yönetim Bakanı Tevfik Kırışan, Adalet Bakanlığına, hukuk işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmed ez-Ziyadat'ın getirildiği ifade edildi.

Öte yandan yerel medyada yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İçişleri Bakanı Mubaydın ile Adalet Bakanı Telhuni'nin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin verilen sayının üzerinde insanların bulunduğu bir programa katıldığı, Başbakanın bu nedenle iki bakandan istifasını istediği belirtildi.

Başbakan Beşir el-Hasavne, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20'nin üzerinde kişinin bir yerde toplanmasını yasaklamış, sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir dizi önlemler almıştı.

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