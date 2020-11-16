Ürdün ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 1843'e, Umman'da 1350'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 71 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 861 kişinin enfekte olduğu, 244 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 1843'e, vakaların 149 bin 539'a, iyileşenlerin ise 10 bin 833'e çıktığı aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 329 kişide virüs tespit edildiği ve 350 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1350'ye, vakaların 120 bin 718'e, iyileşenlerin de 111 bin 446'ya çıktığı ifade edildi.​​​​​​​