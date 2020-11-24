  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Vaka sayıları Bahreyn'de 85 bin 886'ya, Yemen'de 2 bin 73'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:06:55 -
Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 2 bin 380'e, Lübnan'da 934'e yükselirken, Bahreyn ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 380'e, vaka sayısının da 192 bin 996'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 433'e ulaştığı aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1188 yeni vaka tespit edildiğini, 872 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 934'e, vaka sayısının da 118 bin 664'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 70 bin 456 olduğu bildirildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 181 kişinin daha enfekte olduğu, 188 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Vaka sayısının 85 bin 886'ya, iyileşen hasta sayısının da 84 bin 17'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, yeni can kaybının olmadığı ülkede bugüne kadar 339 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

- Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Şu ana kadar 604 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, tespit edilen vaka sayısının 2 bin 73'e, iyileşen hasta sayısının da 1379'a yükseldiği ifade edilidi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat
Yaşam

Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Ancak bazı kişiler tasarruf etmek amacıyla kombisini yakmıyor. Bu d..
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay