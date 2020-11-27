Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

AMMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 61, Irak'ta 42 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 61 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 580 yeni vaka tespit edildiği ve 4 bin 750 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 2 bin 570'e, vaka sayısının 207 bin 601'e, iyileşenlerin ise 140 bin 400'e çıktığı aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, salgında 42 can kaybı ve 2 bin 545 yeni vaka kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının 12 bin 167'ye, vakaların 547 bin 215'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 476 bin 297'ye ulaştığını açıkladı.



















